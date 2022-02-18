В ВС Азербайджана проводятся практические занятия с инженерно-саперными подразделениями (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом деятельности на 2022 год, проводятся практические занятия в частях и подразделениях инженерных войск азербайджанской армии, сообщает Trend со ссылкой на минобороны Азербайджана.

Привлеченный к учениям личный состав отрабатывает навыки обращения с техникой и оборудованием, находящимися на вооружении инженерных войск.

Инженерные подразделения совершенствуют практические навыки обеспечения деятельности войск, дислоцированных на освобожденных территориях, восстановления инфраструктуры, а также по выполнению других задач.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)