В Баку ограничат движение транспорта в связи с подготовкой к Формуле 1

БАКУ /Trend/ - В связи с ремонтными работами, проводимыми на трассе в рамках подготовки к Гран-при Азербайджана Формулы 1, будет ограничено движение транспорта на участке от круга Азнефть на проспекте Нефтчиляр (пересечение проспекта Нефчиляр и улицы Ниязи) до отеля Absheron Marriott ( пересечение проспекта Нефтяников и улицы Пушкина), сообщили Trend в Операционной компании "Бакинское городское кольцо".

"Просим водителей использовать альтернативные дороги с учетом того, что данный участок дороги будет загружен", - отметили в Операционной компании.

Также было отмечено, что дороги не перекрыты, а только будет сужена полоса движения.

Операционная компания благодарит водителей за понимание и приносит извинения за временные неудобства, вызванные подготовкой.