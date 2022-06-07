Участники британской команды с нетерпением ждут начала гонок "Формулы-1" в Баку

БАКУ /Trend/ - Гонщики британской команды McLaren Ландо Норрис и Даниэль Риккардо с нетерпением ждут начала Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает Trend во вторник со ссылкой на пресс-службу McLaren.

"Я очень рад отправиться в Баку. Будет здорово посмотреть, на что мы способны на новых машинах на этой уникальной трассе. Оба раза, когда я выступал на этой трассе, я финишировал с очками, так что, надеюсь, смогу продолжить в том же духе и набрать еще несколько очков для команды в этом году", - сказал Норрис.

Его партнер по команде Риккардо отметил, что является поклонником бакинской трассы. "У бакинской трассы есть несколько интересных особенностей, и это всегда веселая битва перед поворотом, где часто оказывается, что три машины едут бок о бок. В этот уик-энд мы можем использовать несколько разных методов с точки зрения стратегии, но позиция на трассе в воскресенье будет важна, даже с учетом возможностей для обгона, которые предлагает самая длинная прямая", - сказал он.

В целом настрой у участников команды McLaren хороший и они рассчитывают на результативный уик-энд на бакинской трассе.