Гонщики Aston Martin поделились ожиданиями от Гран-при в Баку

БАКУ /Trend/ - Гонщики команды Aston Martin Себастьян Феттель и Лэнс Стролл поделились ожиданиями по поводу предстоящего Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает в среду Trend со ссылкой на пресс-службу Aston Martin.

"Здорово снова вернуться в Баку. Прошел год с тех пор, как я впервые поднялся на подиум с командой Aston Martin на этой трассе, так что для меня это особенная гонка. Будет интересно посмотреть, как новые машины адаптируются к трассе, особенно с учетом сочетания быстрых и медленных скоростей на прямых и крутых поворотах", - сказал Феттель.

Его коллега по команде Стролл добавил, что прошлогодняя гонка в Баку оказалась сложной для него, но он снова готов выступить на этой трассе.

"Сочетание длинных прямых и крутых поворотов требует тщательной подготовки, поэтому будет интересно посмотреть, как работают эти новые правила. Я с нетерпением жду возможности увидеть, как мы сможем выступить на этот раз", - сказал он.