В Азербайджане выявлено еще 40 случаев заражения коронавирусом, вылечились 49 человек (Дополнено)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:36)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 40 случаев заражения коронавирусом, 49 человек вылечились, один - скончался, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 793 546 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 783 550 человек вылечились, 9 719 – скончались, число активных больных составляет 277.

За последние сутки в стране проведены 2 348 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 6 980 033.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)