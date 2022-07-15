БАКУ /Trend/ - Назначен исполнительный директор Центра правовой экспертизы и законодательных инициатив.

Как сообщает Trend, в соответствии с решением наблюдательного совета центра этот пост занял Самир Махмудов.

С.Махмудов родился в 1987 году. В 2009 году окончил юридический факультет Бакинского государственного университета, а в 2013 году - магистратуру по специальности "Конституционное право". В 2015-2016 годах продолжил обучение в магистратуре юридического факультета Юридического колледжа Сиракузского университета (штат Нью-Йорк, США).

С.Махмудов после действительной военной службы в 2011 году начал трудовую деятельность в органах прокуратуры. В 2011-2013 годах работал помощником прокурора Низаминского района Баку, а в 2013-2015 годах - прокурором и старшим прокурором в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре, экспертом по вопросам противодействия коррупции в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в Париже.

В 2016-2021 годах работал юристом, старшим юристом и главным юристом в юридической компании OMNI. С июля 2021 года и до последнего назначения работал управляющим партнером юридической компании BONAFIDE.

С.Махмудов с 2018 года является членом Коллегии адвокатов Азербайджана, а также преподавателем кафедры гражданского права БГУ и Университета ADA.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)