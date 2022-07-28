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Необходимо соблюдать осторожность при распространении информации об армии - Айдын Гулиев

Общество Материалы 28 июля 2022 12:56 (UTC +04:00)
Необходимо соблюдать осторожность при распространении информации об армии - Айдын Гулиев

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Эльчин Мехтиев
Эльчин Мехтиев
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БАКУ /Trend/ - Злоупотребление широкими возможностями, предоставляемыми медиа, недопустимо.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг главный редактор газеты Bakı Xəbər Айдын Гулиев на мероприятии в Совете печати.

По его словам, азербайджанские СМИ сыграли большую роль во время Отечественной войны.

«Несмотря на то, что Отечественная война закончилась, информационная война продолжается и сегодня. И никто не должен ни на секунду забывать о своей ответственности.

Нельзя допускать поспешности в распространении информации об армии или о других особых вопросах. Некоторые иногда допускают злоупотребления, чтобы набрать рейтинг. Необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе», - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)

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