Необходимо соблюдать осторожность при распространении информации об армии - Айдын Гулиев

БАКУ /Trend/ - Злоупотребление широкими возможностями, предоставляемыми медиа, недопустимо.

Как сообщает Trend, об этом сказал в четверг главный редактор газеты Bakı Xəbər Айдын Гулиев на мероприятии в Совете печати.

По его словам, азербайджанские СМИ сыграли большую роль во время Отечественной войны.

«Несмотря на то, что Отечественная война закончилась, информационная война продолжается и сегодня. И никто не должен ни на секунду забывать о своей ответственности.

Нельзя допускать поспешности в распространении информации об армии или о других особых вопросах. Некоторые иногда допускают злоупотребления, чтобы набрать рейтинг. Необходимо соблюдать осторожность в этом вопросе», - сказал Гулиев.

(Перевод: Фидан Мустафаева. Редактор: Константин Шапиро)