В Азербайджане начинается процесс электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - С 4 августа начнется процесс перевода учащихся на 2022-2023 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана.
Процесс будет осуществляться посредством сайта sy.edu.az
Электронная система будет активирована 4 августа в 11:00 для II-IX и XI классов и 15 августа в 11:00 - для X классов.
Процесс размещения запросов в электронной системе продлится до 18:00 5 сентября.
Родители должны представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они переводятся, до 15:00 9 сентября.
Следует отметить, что перевод учащихся на вакантные места, образовавшиеся во II-XI классах общеобразовательных учреждений, названия которых приведены ниже, осуществляется путем сдачи экзамена. Регистрация на экзамен будет активна с 11:00 10 августа до 18:00 19 августа. Экзамен для перевода в начальные классы пройдет 23 августа, а для V-XI классов - 24 августа.
Перечень общеобразовательных учреждений, перевод в которые осуществляется путем сдачи экзамена:
1. Лицей им.Гейдара Алиева;
2. Школа-лицей №6 им.Т.Исмаилова;
3. Образовательный комплекс №132-134;
4. Полная средняя школа №23 им. Т.Гасанова;
5. Элитарная гимназия им. И.Эфендиева;
6. Технико-гуманитарный лицей "Терегги" им.И.Гаджиева;
7. Лицей "Зянги";
8. Бакинский Европейский лицей;
9. Образовательный комплекс "Школа-лицей при Бакинском славянском университете";
10. Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории;
11. Средняя специальная музыкальная школа им. Бюльбюля.
Родители должны представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они переводятся до 15:00 9 сентября.
(Перевод: Фидан Мустафаева)