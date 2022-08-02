В Азербайджане начинается процесс электронного перевода учащихся

БАКУ /Trend/ - С 4 августа начнется процесс перевода учащихся на 2022-2023 учебный год, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство науки и образования Азербайджана.

Процесс будет осуществляться посредством сайта sy.edu.az

Электронная система будет активирована 4 августа в 11:00 для II-IX и XI классов и 15 августа в 11:00 - для X классов.

Процесс размещения запросов в электронной системе продлится до 18:00 5 сентября.

Родители должны представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они переводятся, до 15:00 9 сентября.

Следует отметить, что перевод учащихся на вакантные места, образовавшиеся во II-XI классах общеобразовательных учреждений, названия которых приведены ниже, осуществляется путем сдачи экзамена. Регистрация на экзамен будет активна с 11:00 10 августа до 18:00 19 августа. Экзамен для перевода в начальные классы пройдет 23 августа, а для V-XI классов - 24 августа.

Перечень общеобразовательных учреждений, перевод в которые осуществляется путем сдачи экзамена:

1. Лицей им.Гейдара Алиева;

2. Школа-лицей №6 им.Т.Исмаилова;

3. Образовательный комплекс №132-134;

4. Полная средняя школа №23 им. Т.Гасанова;

5. Элитарная гимназия им. И.Эфендиева;

6. Технико-гуманитарный лицей "Терегги" им.И.Гаджиева;

7. Лицей "Зянги";

8. Бакинский Европейский лицей;

9. Образовательный комплекс "Школа-лицей при Бакинском славянском университете";

10. Гимназия искусств при Азербайджанской национальной консерватории;

11. Средняя специальная музыкальная школа им. Бюльбюля.

Родители должны представить документы своих детей в общеобразовательное учреждение, в которое они переводятся до 15:00 9 сентября.

(Перевод: Фидан Мустафаева)