В Азербайджане начался прием документов в лицеи и гимназии

БАКУ /Trend/ - С 11:00 четвертого августа начался прием документов в лицеи и гимназии.

Об этом сообщили в четверг Trend в Институте образования Азербайджана.

Прием документов продлится до 17 августа. Родители могут отслеживать последовательность процесса приема документов посредством "личного кабинета". С 4 по 17 августа личные дела учащихся должны быть представлены из школы, в которой они учились, в общеобразовательное учреждение, в которое они зачислены. В противном случае результаты экзамена будут аннулированы и участие во втором этапе будет невозможно.

Прием учащихся в лицеи на вакантные места в рамках второго этапа планируется после 19 августа.

(Перевод: Фидан Мустафаева)