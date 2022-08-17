Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в 8 видах соревнований V Игр исламской солидарности

КОНЬЯ /Trend/ - Сегодня азербайджанские спортсмены выступят в восьми видах соревнований V Игр исламской солидарности.

Как сообщает в среду Trend, это баскетбол (3х3), дзюдо, фехтование, плавание, стрельба из лука, спортивная гимнастика, кикбоксинг и карате.

Отметим, что в турецком городе Конья проходят V Игры исламской солидарности. Соревнования продлятся до 18 августа.

Всего в Играх исламской солидарности принимают участие спортсмены из 56 стран-членов Организации исламского сотрудничества. Соревнования проходят на 14 объектах города Конья. По их итогам спортсменам будут вручены 355 медалей.