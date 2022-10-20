БАКУ /Trend/ - В связи с 20-летием учреждения Аппарата омбудсмена Азербайджана выпущена почтовая марка (ФОТО).

Как сообщает в четверг Trend, уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева представила почтовую марку участникам конференции в Баку, посвященной роли омбудсменов и национальных институтов по правам человека в сфере прав человека.

Выступившая на презентации бывший омбудсмен Азербайджана Эльмира Сулейманова отметила, что Азербайджан является защитником и примером в сфере обеспечения прав человека.

Она подчеркнула, что политика Азербайджана заключается в поддержке мира и сотрудничества во всем мире, защите прав человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)