Художественная гимнастика покорила меня своей красотой и изяществом – участница чемпионата Баку

БАКУ /Trend/ - Художественная гимнастика покорила меня своей красотой и изяществом.

Об этом сказала в пятницу Trend участница 27-го чемпионата Баку по художественной гимнастике Фатима Тарвердиева.

"Художественной гимнасткой занимаюсь с четырех лет. Впервые увидела выступления граций по телевизору, мне понравилось, как они выполняют упражнения с различными предметами. Так у меня появилось желание заниматься гимнастикой", - отметила 8-летняя спортсменка.

Говоря о подготовке к чемпионату, Фатима Тарвердиева сказала, что старается выполнять все наставления тренера.

"Тренер всегда подбадривает, а я стараюсь выполнять все ее наставления и демонстрировать на соревнованиях хороший результат. В будущем хочу показывать хорошие результаты, так же как члены сборной Арзу Джалилова и Зохра Агамирова. Пока видела их выступления лишь по телевизору, и мечтаю посетить соревнования в Национальной арене гимнастики, где будут участвовать мои кумиры", - добавила воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Отметим, что 11-12 ноября в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит Объединенный 27-й чемпионат Баку по художественной гимнастике и 6-й чемпионат Баку по аэробной гимнастике, посвященный 20-летию преобразования Федерации гимнастики Азербайджана (AGF).

11 ноября проходят соревнования по художественной гимнастике, а завтра, 12 ноября, выступят представители как художественной, так и аэробной гимнастики.