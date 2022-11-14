В Бакинском Порту для представителей СМИ в очередной раз был проведён тренинг (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня ЗАО «Бакинский международный морской торговый порт» совместно с Агентством развития медиа Азербайджана провёл для журналистов очередной тренинг на тему "Логистические возможности Азербайджана, Реальная ситуация и перспективы”, передает Trend.

Основной целью интерактивного тренинга является вклад в развитие отраслевой журналистики в нашей стране, предоставление обширной информации представителям СМИ о логистических возможностях Азербайджана, имеющих большое значение в международных транспортных коридорах, в частности Восток-Запад, Север-Юг.

В рамках этого тренинга, играющего большую роль в развитии отраслевой журналистики, представители СМИ наблюдали за процессом разгрузочно-погрузочных операций в терминалах Бакинского порта. В то же время местные и иностранные специалисты работающие в Порту предоставили информацию об основных транспортных коридорах, соединяющих континенты, значение “Среднего коридора”, соединяющего Европу с Азией и реализуемых проектах, которые внесут вклад как в развитие Азербайджане, так и в других стран, через которые проходит этот коридор. Помимо ознакомления участников о применении современных технологий при грузоперевозках в Бакинском порту, они были проинформированы и о потенциале «Зангезурского коридора», возможном росте объема грузов транзитом через Азербайджан, а также о преимуществах Среднего коридора, наряду с запуском Зангезурского коридора.