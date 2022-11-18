БАКУ/Trend/ - Детский хирург Вусал Джафаров будет выступать в прямом эфире на тему «Проглатывание инородных тел у детей».

25 ноября 2022 года в 16:00 высококвалифицированный специалист, детский хирург отделения Детской хирургии Центрального Таможенного Госпиталя Вусал Джафаров будет выступать в прямом эфире на тему «Проглатывание инородных тел у детей» и ответит на вопросы зрителей. Прямой эфир будет транслироваться на официальной Facebook странице Центрального Таможенного Госпиталя (https://www.facebook.com/customshospital/).

Вопросы можно задать во время прямого эфира или заранее через Facebook страницы Центрального Таможенного Госпиталя. Дополнительную информацию можно получить по телефону (012) 404 08 08. Отметим, что Др. Вусал Джафаров окончил педиатрический факультет Азербайджанского Медицинского Университета в 2009 году и прошел специализированное обучение на кафедре Детской Хирургии и Детской Урологии Медицинского Факультета Стамбульского Университета Джаррахпаша в 2011-2016 годах.

Др. Вусал Джафаров работает детским хирургом в Центральном Таможенном Госпитале с 2016 года. Выполняет операции по лечению врожденных пороков развития у детей, хирургическим проблемам новорожденных, неотложным патологиям, встречающихся у детей, а также различные виды детских урологических операций, как открытых хирургических, так и лапароскопических.