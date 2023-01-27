В 2022 г. в Азербайджане 45 лиц, совершивших коррупционные преступления, были пойманы с поличным

БАКУ /Trend/ - В 2022 году в Азербайджане 45 лиц, совершивших коррупционные преступления, были пойманы с поличным.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал сегодня на заседании коллегии Генеральной прокуратуры Азербайджана Генпрокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что Главным управлением по борьбе с коррупцией возбуждено 341 уголовное дело в связи с коррупционными преступлениями, завершено производство по 209 делам в отношении 274 лиц, дела направлены в суды для рассмотрения. Главным управлением было осуществлено досудебное производство по применению уголовно-правовых мер в отношении 27 юридических лиц, юридические лица и их руководители были привлечены к судебной ответственности. В результате 37 оперативных мероприятий были задержаны 45 лиц, совершивших коррупционные преступления, а также 12 лиц, находившихся в розыске.

Отметим, что в Генеральной прокуратуре Азербайджана проходит расширенное заседание коллегии, посвященное обсуждению состояния дел, выполненных органами прокуратуры, и предстоящих задач.

(Перевод: Нубар Кулузаде)