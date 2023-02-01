Завтра в Баку будет до 9 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода. Днем будет пасмурно, ближе к ночи ожидаются дожди. Утром местами туман, юго-восточный ветер к вечеру сменится умеренным северо-западным ветром.

Об этом сообщили в среду Trend в Национальной гидрометеорологической службе,

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем ​​- 6-9 градусов тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм рт. ст. до 762 мм рт. ст. Относительная влажность составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди, снег. К вечеру осадки могут усилиться, местами туман, западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 0-5°, днем - ​​6-9° тепла, ночью - 10-15° мороза, днем - ​​0-5° мороза. Ночью и утром дороги в горных районах могут обледенеть.