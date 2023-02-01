Синоптики предупредили об изменении погоды в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с вечера 2-го по вторую половину дня 3-го февраля прогнозируется усиление северо-западного ветра до 15-18 м/с, местами - до 20-23 м/с, временами ожидаются осадки.

Как сообщили в среду Trend в Национальной гидрометеорологической службе, со 2 февраля и до вечера 3 февраля на территории страны ожидается нестабильная погода, осадки, в горных и предгорных районах - снег, местами интенсивного характера. Западный ветер местами будет периодически усиливаться.

Дороги в горных и предгорных районах обледенеют.