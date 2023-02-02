Baku City Circuit представляет специальную акцию ко Дню молодежи

БАКУ /Trend/ - Операционная компания Baku City Circuit (BCC) по случаю Дня молодежи - 2 февраля, представляет скидки на билеты Гран-при Азербайджана.

Как сообщает Trend со ссылкой на BCC, в рамках акции билеты на трибуны предлагаются со скидкой 50%. Акция направлена на то, чтобы больше местной молодежи имело возможность наблюдать за F1. Скидки предусмотрены только для студентов, количество билетов ограничено.

Акция распространяется как на студентов, имеющих гражданство, так и на учащихся вузов, имеющих вид на жительство в Азербайджане. Скидками можно воспользоваться предъявив студенческий билет. Отметим, что приобрести билеты со скидкой студенты могут только в точках продаж нашего города, 1 билет на одного человека:

Торговый центр "28 Mall"

Торговый центр "Gənclik Mall"

Дворец Гейдара Алиева

Киоск №1 (М.Расулзаде 3)

Киоск №2 (проспект Бюль-бюля, Низами ул.)

Центр Службы ASAN №1

Центр Службы ASAN №2

Центр Службы ASAN №3

Центр Службы ASAN №4

Сумгаитский центр ASAN

Скидочная кампания продлится до 5 февраля.

Бакинская гонка, считающаяся одной из самых быстрых городских гонок сезона «Формулы-1», пройдет 28-30 апреля, и наша столица впервые примет спринтерскую гонку. BCC приглашает местных юных болельщиков воспользоваться этой скидкой, чтобы разделить это захватывающее дух волнение!

Для получения дополнительной информации вы можете обратиться в колл-центр *6003.