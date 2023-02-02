Освобождена от должности директор центра при минкультуры Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Освобождена от должности директор Научно-технического центра по культуре министерства культуры Азербайджана Саадат Халафбейли.

Об этом сообщили в четверг в ответ на запрос Trend в министерстве культуры Азербайджана.

Было отмечено, что Халафбейли уволена за нарушения в деятельности на этом посту.

Она была назначена на эту должность в 2020 году. В 2001-2003 годах занимала должности ведущего и главного специалиста отдела культурной политики министерства культуры.

(Перевод: Фидан Мустафаева)