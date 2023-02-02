В специальных военно-учебных заведениях Азербайджана отметили День молодежи

БАКУ /Trend/ - В специальных военно-учебных заведениях, функционирующих при Университете национальной обороны, состоялись праздничные мероприятия по случаю 2 февраля - Дня молодежи.

Как сообщили Trend в четверг в пресс-службе минобороны Азербайджана, сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя независимости и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие подчеркнули, что торжественное празднование Дня молодежи связано с именем Общенационального лидера Гейдара Алиева. Отмечалось, что после возвращения Общенационального лидера к власти в Азербайджане была заложена основа государственной молодежной политики, которая ныне успешно продолжается Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Ильхамом Алиевым.

В завершение курсантам были вручены почетные грамоты, прозвучали патриотические песни.