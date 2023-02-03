В Бакинской высшей школе нефти SOCAR отметили День молодежи (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти SOCAR состоялось мероприятие, посвященное 2 февраля – Дню молодежи Азербайджана.

В мероприятии приняли участие официальные представители SOCAR, Министерства молодежи и спорта, Милли Меджлиса, а также руководство, профессорско-преподавательский состав, сотрудники и студенты Бакинской высшей школы нефти.

Сначала прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики и собравшиеся минутой молчания почтили память героев, павших за территориальную целостность нашей страны. Затем был показан видеоролик с обращением Великого Лидера Гейдара Алиева к молодежи 2 февраля, в День молодежи.

Открывая мероприятие вступительной речью, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов поздравил с праздником студентов БВШН, а в их лице и всю молодежь Азербайджана. Ректор отметил, что основы нынешней государственной молодежной политики были заложены общенациональным лидером Гейдаром Алиевым. Он напомнил, что 2 февраля 1997 года Великий Лидер Гейдар Алиев подписал Распоряжение об объявлении этого дня Днем молодежи Азербайджана и что с тех пор этот день торжественно отмечается в Азербайджане каждый год. Эльмар Гасымов подчеркнул, что благодаря вниманию уделяемому Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым реализации государственной молодежной политики и его заботе о молодежи в этой сфере реализуется специальная Государственная программа, молодежные центры создаются в регионах, всесторонняя поддержка оказывается международной интеграции, образованию, социальной и общественной деятельности молодежи. Обращаясь к молодым людям, ректор посоветовал им углубленно изучать и беречь наш язык и историю. Напомнив, что БВШН была создана в структуре SOCAR, ректор сказал, что SOCAR, уже ставшая брендом в мире, всегда поддерживала развитие азербайджанской молодежи и реализовывала масштабные проекты в этом направлении.

Выступившие на мероприятии заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, депутат, член Комитета по делам молодежи и спорта Милли Меджлиса Эльнур Аллахвердиев и пресс-секретарь SOCAR Орхан Гусейнов поздравили молодых людей и пожелали им успехов. Они рассказали о политике, проводимой Великим Лидером Гейдаром Алиевым и Президентом Ильхамом Алиевым в отношении молодежи, отметив, что молодежная политика является приоритетным направлением в нашей стране, где молодежи уделяется особое внимание и забота.

Выступая на мероприятии от имени студентов Бакинской высшей школы нефти SOCAR, Айсу Заманова - волонтер SOCAR, председатель Студенческой молодежной организации, студентка 4 курса специальности «Нефтяная химия» - подчеркнула, что гордится тем, что является волонтером SOCAR.

Выступая на мероприятии от имени выпускников вуза, выпускник БВШН 2018 года по специальности «Нефтяная химия» Гейдар Наджафов, работающий главным инженером в SOCAR Downstream, рассказал собравшимся о своих успехах.

Затем были награждены члены команд, победивших в фестивале аэрокосмических и технических технологий TEKNOFEST, совместно организованным Турецким фондом технологической команды (T3 Foundation), Министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана и Министерством промышленности и технологий Турции. Награды также были вручены студентам БВШН, победившим в хакатоне «Энергетика и четвертая промышленная революция», совместно организованным SOCAR и Центром анализа и координации четвертой промышленной революции (4SIM), а также победившим на международных и национальных конкурсах и удостоенным призов, дипломов и сертификатов.

Кроме того, были награждены 9 молодых сотрудников и преподавателей Бакинской высшей школы нефти SOCAR.

Торжественное мероприятие продолжили музыкальные номера в исполнении студентов БВШН и Университета культуры и искусств.