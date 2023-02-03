100 жителей села Агалы участвуют в активных программах содействия занятости (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается работа по поддержке занятости жителей села Агалы Зангиланского района Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Министерстве труда и социальной защиты населения, более 100 жителей села Агалы, ставших первыми участниками "Большого Возвращения", были вовлечены в программы активной занятости Государственного агентства занятости при ведомстве.

Из них 69 человек были трудоустроены при поддержке Агентства, ведутся работы для обеспечения занятости еще одной группы жителей. Также в селе для 10 жителей созданы небольшие хозяйства, в рамках программы самозанятости им предоставлены необходимое оборудование и материалы.

21 житель был привлечен на курсы профессиональной подготовки по профессиям, соответствующим требованиям рынка труда.

Программа "Финансирование заработной платы работников совместно с работодателем", направленная на поддержку как безработных, так и работодателей, также реализуется в селе Агалы. В эту программу вовлечена группа жителей села, и часть их заработной платы будет профинансирована Государственным агентством занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения.