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Азербайджан ограничил экспорт лука

Общество Материалы 3 февраля 2023 17:54 (UTC +04:00)
Азербайджан ограничил экспорт лука

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Наложено ограничение на экспорт лука из Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Было отмечено, что лук репчатый (обычный) и лук-шалот включены в перечень товаров, вывоз которых с таможенной территории Азербайджанской Республики временно регулируется.

Напомним, что директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде сообщил, что в декабре 2022 года и январе текущего года цены на лук выросли до максимального уровня (0,70 маната/кг) по сравнению с соответствующими периодами последних 5 лет.

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