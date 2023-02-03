Азербайджан ограничил экспорт лука

Наложено ограничение на экспорт лука из Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, соответствующее решение принял Кабинет министров.

Было отмечено, что лук репчатый (обычный) и лук-шалот включены в перечень товаров, вывоз которых с таможенной территории Азербайджанской Республики временно регулируется.

Напомним, что директор Центра аграрных исследований при Министерстве сельского хозяйства Фирдовси Фикретзаде сообщил, что в декабре 2022 года и январе текущего года цены на лук выросли до максимального уровня (0,70 маната/кг) по сравнению с соответствующими периодами последних 5 лет.