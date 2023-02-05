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Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 5 февраля 2023 13:24 (UTC +04:00)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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ЛАЧИН/Trend/ - Поездка на освобожденные территории Азербайджана международной делегации из влиятельных травел-персон мира продолжается уже второй день.

Как передает корреспондент Trend, группа путешественников прибыла в город Лачин.

Туристы ознакомились с восстановительными работами в освобожденном Лачине, ознакомились с макетами новых жилых домов, а также услышали историю города.

Напомним, что 4 февраля этого года состоялась шестая по счету поездка международной делегации на территории Азербайджана, освобожденные от армянской оккупации.

В состав делегации входят влиятельные лица, представленные в туристической элите 12 стран: США, Великобритании, Ирландии, Бельгии, Германии, Франции, Дании, Нидерландов, Италии, Испании, Бразилии, а также России.

В ходе поездки путешественники ознакомятся с актами вандализма, совершенными армянами в период оккупации, с восстановительными работами на освобожденных территориях, а также с природной красотой Карабахского региона.

Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
Путешественники из 12 стран прибыли в город Лачин (ФОТО/ВИДЕО)
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