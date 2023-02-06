Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".
Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.
На церемонии участникам курса были переданы поздравления
руководства Министерства обороны Азербайджана.
Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих азербайджанской армии.
После вручения сертификатов военнослужащим отличник курса
прикрепил эмблему к символическому пню.
В заключение личный состав прошел маршем перед трибуной. Были сделаны памятные фото.
(Перевод: Фидан Мустафаева)