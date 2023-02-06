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Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)

Общество Материалы 6 февраля 2023 17:52 (UTC +04:00)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)

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БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На церемонии участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны Азербайджана.
Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих азербайджанской армии.

После вручения сертификатов военнослужащим отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.
В заключение личный состав прошел маршем перед трибуной. Были сделаны памятные фото.

(Перевод: Фидан Мустафаева)

Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)
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