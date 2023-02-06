Состоялся очередной выпуск курса коммандос (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с планом боевой подготовки Сухопутных войск на 2023 год, состоялась церемония очередного выпуска "Начального курса коммандос".

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности нашей страны. Прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

На церемонии участникам курса были переданы поздравления руководства Министерства обороны Азербайджана.

Выступившие на церемонии пожелали выпускникам успехов в дальнейшей службе. Была особо отмечена значимость подобных курсов, способствующих дальнейшему повышению профессионализма военнослужащих азербайджанской армии.

После вручения сертификатов военнослужащим отличник курса прикрепил эмблему к символическому пню.

В заключение личный состав прошел маршем перед трибуной. Были сделаны памятные фото.

(Перевод: Фидан Мустафаева)