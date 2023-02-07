Доктор Ильгар Тахироглы: «Наблюдается "омоложение" сердечно-сосудистых заболеваний»

В последние годы наблюдается серьезный рост сердечных заболеваний. Возраст инфаркта миокарда "молодеет". Раньше эти заболевания наблюдались в возрасте 45-50 лет, теперь же инфаркт миокарда выявляют в более молодом возрасте, даже у 25-летних людей. Мы обратились к доктору Ильгару Тахироглы, врачу Центрального Таможенного Госпиталя, инвазивному кардиологу, периферическому специалисту.

- Доктор Ильгар, что Вы можете сказать о сердечно-сосудистых заболеваниях, распространенных среди населения? В чем причина распространения этих заболеваний?

- Да, в последнее время во всем мире наблюдается "омоложение" сердечно-сосудистых заболеваний. В настоящее время не только в нашей стране, но и во всем мире растет количество сердечно-сосудистых заболеваний. При выявлении инфаркта в молодом возрасте врачи в первую очередь подозревают, что больной принимал наркотики. Если у молодого человека нет генетических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, скорее всего, сердечный приступ возникает в результате употребления наркотиков и энергетических напитков. В связи с применением наркотических средств во всем мире, в том числе и в Азербайджане, наблюдается "омоложение" инфаркта миокарда.

Существует много видов сердечных заболеваний. В последнее время наиболее распространенными являются ишемическая болезнь сердца, врожденные или приобретенные пороки сердца, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда, аритмии.

Не только в Центральном Таможенной Госпитале, но и во время общения с другими Больницами, узнаем, что в неделю не менее одного молодого человека привозят в очень тяжелом состоянии инфарктом миокарда. Существует ряд причин сердечно-сосудистых заболеваний, которые мы не можем изменить. Если в семье есть генетическое заболевание сердца, велика вероятность того, что у их детей тоже будет это заболевание. Конечно, после определенного возраста такие лица должны быть под присмотром. Уровень холестерина следует измерять после определенного возраста у людей с генетическим риском.

- Какие заболевания чаще приводят к формированию пороков сердца?

- Сахарный диабет, высокий уровень холестерина, стрессовый фактор, вредные привычки, высокие дозы алкоголя и энергетических напитков, регулярное употребление «фаст-фуда», неправильное питание вызывают заболевания сердца. Кроме того, в последнее время в Азербайджане, как и во всем мире, увеличился малоподвижный образ жизни. Люди предпочитают ходить на машине, а не пешком. Малоподвижный образ жизни и малоподвижность приводят к избыточному весу и сердечно-сосудистым заболеваниям. Кроме того, также употребление кальяна среди молодежи приводит к росту этих заболеваний.

- Каковы признаки начала порока сердца и когда следует обратиться к врачу?

- В первую очередь боли в груди, отдающей в левую руку и спину, возникновение одышки, отечности ног, усилении боли при движении, головной боли необходимо обратиться к врачу. Потому что это уже показатель болезней сердца.

- Доктор Ильгар, как это предотвратить? Что бы вы порекомендовали для здоровья сердца в целом?

- Пациентам с приобретенным пороком сердца следует воздерживаться от вредных привычек и энергетических напитков, больше заниматься спортом, следить за своим весом. Проблема в том, что количество пищи и энергия, которую мы потребляем, и энергия, которую мы тратим, не совпадают. Поэтому после ужина надо гулять и заниматься спортом. Но мы предпочитаем спать после ужина. При этом в организме образуется слой жира. Через некоторое время эти проблемы проявляются в сердце. Людям с заболеваниями сердца и кровеносной системы обязательно следует ходить по 45 минут в день в умеренном темпе, а людям, ведущим малоподвижный образ жизни, выполнять легкую гимнастику. Минимум три дня в неделю необходимо гулять по 50 минут. Кроме того, рекомендуется воздержаться от соленой и жирной пищи и увеличить потребление фруктов и овощей. Следует изучить проблему пациента, а затем начать диету.

Интервью провела

Специалист по связям с общественностью

Центрального Таможенного Госпиталя

Диляра Заманова