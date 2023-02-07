Жители Нахчывана собирают гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - Жители Нахчыванской АР несут продукты питания, теплые вещи и принадлежности первой необходимости в пункт сбора гуманитарной помощи, организованный в Консульстве Турции в Нахчыване.

Как сообщает во вторник Trend, жители Нахчывана собирают в Консульстве Турции гуманитарную помощь для предоставления ее пострадавшим во время землетрясения.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 3 432, раненых - 21 103 человека, разрушено 5 775 зданий. Более 8 000 человек были спасены из-под завалов.

В Турции объявлен семидневный траур.

(Перевод: Фидан Мустафаева)