Военно-медицинский персонал Азербайджана находится в Кахраманмараше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военно-медицинский персонал Азербайджана, направленный в братскую Турцию с целью оказания медицинской помощи пострадавшим в результате землетрясения, в настоящее время находится в Кахраманмараше.

Как передает Trend со ссылкой на минобороны, наши опытные военные врачи различных медицинских специальностей полностью готовы оказать необходимую медицинскую помощь.

Отметим, что по поручению Президента Азербайджана, Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева в Турцию был направлен персонал азербайджанской армии в составе 20 человек.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.