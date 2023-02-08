Очередная гумпомощь МЧС Азербайджана отправлена в Турцию (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии с распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, в целях ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего в Турции, самолет с очередным гуманитарным грузом Министерства по чрезвычайным ситуациям отправлен в братскую страну.

Как передает Trend со ссылкой на пресс-службу МЧС Азербайджана, самолет с гуманитарной помощью вылетел из Международного аэропорта Гейдар Алиев в турецкий город Адана.

Всего авиатранспортом было отправлено 115 палаток разного размера, 1448 одеял, 140 кроватей, 90 обогревателей, 300 столов, 1 000 стулов, 2000 махровых полотенец и другое оборудование.

Отметим, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

По последним данным, в результате землетрясения погиб 5 894, пострадал 34 810 человек.