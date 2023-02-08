Доктор Эмин Гаджибалаев: «Никотиновая зависимость представляет серьезную угрозу для человеческого организма»

БАКУ/Trend/ - По данным Всемирной Организации Здравоохранения, курение ежегодно убивает 7 миллионов человек. Курение является причиной 85% смертей от рака легких, бронхов, трахеи, 16% смертей от сердечно-сосудистых заболеваний, 26% смертей от туберкулеза, 24% смертей от инфекций нижних дыхательных путей.

С вопросами о вреде курения мы обратились к доктору Эмину Гаджибалаеву, инвазивному кардиологу Центрального Таможенного Госпиталя.

- Доктор Эмин, какие органы человека больше всего страдают от курения и какие заболевания оно вызывает?

- В современное время курение стало широко распространенной вредной привычкой среди различных групп населения, в том числе женщин, молодежи и детей. Никотиновая зависимость представляет серьезную угрозу для человеческого организма.

Курение наносит большой вред сердцу и сосудам. После одной сигареты повышается артериальное давление, увеличивается риск образования тромбов и сосудов. Частота сердечных сокращений у человека, употребляющего табак, на 15 000 больше, чем у некурящего. Итак, нагрузка на его сердце примерно на 20% больше нормы. Сужение сосудов вызывает гипоксию — кислородное голодание в тканях.

Повышение уровня катехоламинов в крови курильщиков способствует накоплению липидов и развитию у больного атеросклероза и артериальной гипертензии.

- В последнее время стали курить электронные сигареты. Сформировалось такое мнение, что электронные сигареты безвредны и не приносят вреда, заменяя сигареты. Это действительно так?

- Производители электронных сигарет утверждают, что их продукция полностью безопасна для организма. Но на самом деле электронные сигареты представляют такую же опасность, как и обычные сигареты.

В электронных сигаретах натуральный никотин заменен химическим никотином, представляющим большую угрозу для организма. Исследования показывают, что аэрозоль содержит никотин, глицерин, ароматизирующие компоненты, пропиленгликоль, ацетальдегид, формальдегид и другие канцерогенные вещества.

К химическим заменителям относится сульфат никотина. Ранее он использовался в качестве пестицида для уничтожения сельскохозяйственных вредителей и борьбы с болезнями растений, но позже был запрещен из-за повышенной токсичности.

Возникает вопрос: почему курение вредно для здоровья человека, если оно не содержит никотина? Вещества, содержащиеся в аэрозоле, проникают в легкие и повреждают их на клеточном уровне. В результате это приводит к развитию пневмонии, астмы и сердечно-сосудистой недостаточности.

- Вредно ли пассивное курение для организма человека?

- В некоторых случаях даже некурящие люди вынуждены вдыхать табачный дым. Это называется пассивным курением. То есть некурящие вдыхают сигаретный дым и это оказывает негативное влияние на их организм. Курильщики загрязняют окружающую среду.

Пассивное курение более вредно, чем активное курение, потому что курильщик вдыхает части дыма, которые проходят через фильтр. Причем эта часть составляет всего 35-40% дыма, а остальные 60-65% образуются при горении самой сигареты и вдыхаются окружающими людьми. Часть дымной струи, выделяемой курильщиками, и часть вторичного сигаретного дыма попадает в его легкие. При этом он принимает во внутрь 60% всех токсических веществ, сознательно «принимаемых» активным курильщиком. Табачный дым представляет собой чрезвычайно вредную смесь из более чем 4000 веществ. Одни из них раздражают слизистые оболочки, оказывают токсическое действие на организм, а другая часть являются канцерогенами, то есть веществами, вызывающими развитие злокачественных опухолей.

- Людям, которые привыкли курить, трудно бросить. Какой совет вы бы им дали?

- Это правда, бросить курить трудно. Людей регулярно информируют о серьезном влиянии курения на их организм, но до сих пор они не могут бросить эту вредную привычку. Я рекомендую им раз и навсегда отказаться от этой вредной привычки, по желанию гулять на свежем воздухе, а в свободное время заниматься интересными делами. Жизнь коротка, не укорачивайте ее, старайтесь сделать ее осмысленной и интересной, живите здоровой и веселой.

- Доктор Эмин, благодарю за интересное интервью.

Интервью провела

Специалист по связям с общественностью

Центрального Таможенного Госпиталя

Диляра Заманова