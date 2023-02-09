Парламент Азербайджана присоединился к акциям помощи пострадавшим от землетрясения в Турции

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис начал благотворительную акцию в поддержку пострадавших от землетрясения в Турции.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал сегодня на заседании парламентского Комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству председатель комитета Тахир Миркишили.

"Депутаты и сотрудники Милли Меджлиса присоединились к инициативе председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой об оказании помощи пострадавшим от землетрясения в Турции",- сказал он.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш.

(Перевод: Фидан Мустафаева)