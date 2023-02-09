Азербайджанский военный медперсонал продолжает деятельность в Кахраманмараше (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Военный медицинский персонал Азербайджанской Армии, командированный в Турцию по указанию Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева, продолжает свою деятельность в Кахраманмараше.

Как сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана, во взаимодействии с представителями Министерства здравоохранения Турции и Вооруженных сил Турции наши военные врачи выполнили в общей сложности 10 хирургических операций в братской стране. Кроме того, наш медицинский персонал обследовал 98 пострадавших от землетрясения, оказав им амбулаторную помощь.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7.

Очаг землетрясения с эпицентром в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш залегал на глубине 7 километров. Имеются серьезные разрушения в провинциях Хатай, Газиантеп, Килис, Османие, Малатья, Адыяман, Шанлыурфа, Диярбекир, Адана и Кахраманмараш. Число погибших достигло 14 351, пострадавших - 63 794 человека.

(Перевод: Фидан Мустафаева)