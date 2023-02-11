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Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)

Общество Материалы 11 февраля 2023 23:30 (UTC +04:00)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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Агдам/ Trend/ - Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи.

Как сообщает Trend, посылки, собранные по инициативе и организации исполнительной власти Агдамского района, отправлены в Турцию.

Общая сумма гумпомощи составила 110 тысяч манатов. В пакет гумпомощи в основном входят консервы, питьевая вода, лекарства, отопительное оборудование, генераторы, теплые вещи и постельные принадлежности, а также палатки.

Грузовик, выехавший из поселка Гузанлы, сопровождается автомобилями местной дорожно-патрульной службы.

Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
Из Агдама в Турцию отправлена очередная партия гумпомощи (ФОТО/ВИДЕО)
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