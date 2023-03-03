Ограниченные возможности зрения I степени - не преграда для педагогической деятельности – Омбудсмен

БАКУ /Trend/ - Предложено разрешить лицам с ограниченными возможностями зрения первой степени заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2022 год.

С целью обеспечения эффективной защиты прав лиц с ограниченными возможностями зрения первой степени, в том числе в целях предотвращения дискриминации, предложено исключить заболевания "бинокулярная слепота" и "тяжелое нарушение бинокулярного зрения" из "Перечня болезней, не позволяющих заниматься педагогической деятельностью", утвержденного постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 февраля 2019 года № 57.