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Ограниченные возможности зрения I степени - не преграда для педагогической деятельности – Омбудсмен

Общество Материалы 3 марта 2023 16:06 (UTC +04:00)
Ограниченные возможности зрения I степени - не преграда для педагогической деятельности – Омбудсмен

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - Предложено разрешить лицам с ограниченными возможностями зрения первой степени заниматься педагогической деятельностью.

Как сообщает Trend, об этом говорится в докладе Уполномоченного по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики за 2022 год.

С целью обеспечения эффективной защиты прав лиц с ограниченными возможностями зрения первой степени, в том числе в целях предотвращения дискриминации, предложено исключить заболевания "бинокулярная слепота" и "тяжелое нарушение бинокулярного зрения" из "Перечня болезней, не позволяющих заниматься педагогической деятельностью", утвержденного постановлением Кабинета Министров Азербайджанской Республики от 18 февраля 2019 года № 57.

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