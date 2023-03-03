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В Азербайджане предложено предоставление за госсчет дополнительных учебных пособий в школах

Общество Материалы 3 марта 2023 15:00 (UTC +04:00)
В Азербайджане предложено предоставление за госсчет дополнительных учебных пособий в школах

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Асиф Мехман
Асиф Мехман
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане предложено выдавать дополнительные учебные пособия в школах за счет государства.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмен) Азербайджана за 2022 год.

В докладе, наряду с основными учебными пособиями, предоставляемыми учащимся средних школ, предлагается финансировать за счет государственного бюджета выдачу дополнительных учебных пособий.

Также отмечено, что необходимо увеличить штат психологов, определяемый в соответствии с числом учащихся в средних школах.

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