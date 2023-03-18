Завтра в Азербайджане будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - 19 марта в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами будет пасмурно, в основном без осадков, ночью и утром туман, северо-восточный ветер.

Об этом сообщили Trend в субботу в Национальной гидрометеорологической службе.

Температура воздуха ночью составит 5-8° тепла, днем - 13-18 ° тепла.

Атмосферное давление составит 762 мм рт., относительная влажность воздуха - 65-75%.

В районах Азербайджана в основном вечером и ночью местами ожидаются осадки. В горных районах возможен снег. В некоторых местах туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью составит 5-10° тепла, днем - 16-21° тепла, в горах ночью от 2° мороза до 3°тепла, днем - 3-7° тепла.