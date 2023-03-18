Президент Ильхам Алиев: Сегодня мы строим и творим на всех освобожденных землях

БАКУ /Trend/ - Применив силу, мы освободили свои земли, признанные международным сообществом азербайджанские территории, восстановили свою территориальную целостность в соответствии с Уставом ООН, изгнали врага, уничтожили армянскую армию, поставили ее на колени.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал 18 марта Президент Ильхам Алиев в своем обращении к азербайджанскому народу по случаю праздника Новруз из села Талыш Тертерского района.

Сегодня мы строим и творим. Строим и творим, в том числе здесь, в селе Талыш, в поселке Суговушан, в Гадруте, Шуше, на всех других освобожденных землях», - отметил глава государства.