Еще один азербайджанский ветеран вернулся на родину после лечения в Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Вернулся на родину после прохождения лечения в Турции в течение двух лет ветеран Отечественной войны Азербайджана Вахид Тале оглу Иманлы. Расходы на его лечение были покрыты фондом YAŞAT.

Как сообщили Trend в фонде, в целом 178 ветеранов были отправлены на лечение в Турцию. 176 из них уже успешно завершили лечение и вернулись на родину.

Для обращения в фонд YAŞAT и ознакомления с его деятельностью действует портал yashat.gov.az. Ссылка для ознакомления с отчетностью фонда: https://yashat.gov.az/report/tableau

Также работает колл-центр фонда - 8110.