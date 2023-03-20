В Азербайджане выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, вылечились четыре человека

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 6 случаев заражения коронавирусом, 4 человека вылечились, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.

На сегодня в Азербайджане выявлены в целом 829 271 случая заражения коронавирусной инфекцией, 818 795 человек вылечились, 10 153 – скончались, число активных больных составляет 323.

За последние сутки в стране проведены 526 тестов на COVID-19, а в целом с начала пандемии – 7 549 889.

(Перевод: Фидан Мустафаева)