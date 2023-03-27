Завтра в Баку будет до 21 градуса тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, в основном без осадков, однако местами возможны осадки, порывистый северо-западный ветер сменится днем юго-восточным.

Как сообщили в понедельник Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 7-11 °C тепла, днем - 16-21 °C тепла.

Атмосферное давление составит 758 миллиметров ртутного столба, относительная влажность будет в пределах 65-75 процентов.

В районах Азербайджана завтра ожидается погода в основном без осадков, однако ночью и утром местами возможны осадки, местами туман. Порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 6-11 °С градусов тепла, днем - 18-23 °С тепла. В горах ночью – от 1 °С мороза до 4 °С тепла, днем - 4-8 °С тепла.

(Перевод: Фидан Мустафаева)