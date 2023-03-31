Завтра в Баку будет до 8 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - 1 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются осадки. Ночью и утром в некоторых частях полуострова осадки примут интенсивный характер. Будет дуть сильный северо-западный ветер.

Как сообщили в пятницу Trend в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит до 3° тепла, днем - 6-8° тепла. Атмосферное давление составит 762 мм рт.

Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются осадки, в горных и предгорных районах - снег, в отдельных местах - интенсивный. Местами туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - 3-6° тепла, днем - 10-14° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, днем - 0-3° мороза.