Обнародован прогноз погоды на завтра

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, днем ​​преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами возможны дожди, прогнозируется северо-западный ветер.

Как передает Trend, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха ночью составит 4-6, днем ​​12-16 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность составит 65-75%.

В регионах Азербайджана установится преимущественно погода без осадков.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем ​​13-18 градусов тепла, в горах ночью 5-10 градусов мороза, днем ​​0-5 градусов тепла.