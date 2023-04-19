Восстановление внутренних дорог в Лачине планируется завершить в ближайшее время - Госагентство (ФОТО/ВИДЕО) (Дополнено)

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БАКУ /Trend/ - Восстановление внутренних дорог в Лачине планируется завершить в ближайшее время.

Как сообщили в среду Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана, эти дороги, длина которых составляет 59 километров, имеют две полосы движения шириной 3-3,5 метра, ширина дорожного полотна по проекту составляет 8-15 метров.

В рамках проекта строятся новое дорожное полотно и основание дороги, укладывается новое асфальтобетонное покрытие.

Строительные и восстановительные работы проводятся в соответствии со "Строительными нормами и правилами", под личным контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана.

Работы по реконструкции планируется завершить в ближайшее время.

С восстановлением внутренних дорог на территории города Лачин будет создана современная дорожная инфраструктура, которая обеспечит комфортное передвижение жителей и гостей города.

Земляные, буровзрывные работы в связи со строительством международного аэропорта Лачин, фундамент которого был заложен 16 августа 2021 года при участии Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой, выполняются Государственным агентством автомобильных дорог Азербайджана.

В соответствии со "Строительными нормами и правилами", по проекту, осуществляемому под контролем руководства Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана, на площади в 162,8 тысячи кубометров было произведено удаление растительного слоя, 6,9 миллиона кубометров - взрывные работы, 859,8 тысяч кубометров - механизированное бурение горных пород, а также земляные работы в объеме 5,04 миллиона кубометров.

Международный аэропорт Лачин, строящийся на территории села Горчу Лачинского района, станет самым высокогорным аэропортом Азербайджана.

Отметим, что расстояние от Международного аэропорта Лачин до города Лачин составит 38,1 километра, до города Шуша - 75 километров, а до города Кяльбаджар - 592 километра.

Строительство международного аэропорта Лачин даст импульс социально-экономическому развитию региона и приведет к повышению туристического потенциала.