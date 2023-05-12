Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сотрудниками пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена контрабанда 8 килограммов наркотических средств на территорию страны, на служебных территориях пограничных застав пограничных отрядов "Гёйтепе" и "Худат" в результате бдительности пограничных нарядов задержаны нарушители государственной границы..

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-центре Государственной пограничной службы, 9 мая около 07:00 на служебной территории пограничного отряда "Худат" был задержан гражданин Алжира Мерруш Эбделуахаб, 1997 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был выявлен и привлечен к следствию гражданин Азербайджана Мамедов Ильхам Исахан оглу, 1976 года рождения, который был проводником задержанного.

10 мая в 01:40 на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" был задержан гражданин Азербайджана Ширалиев Агиль Мухаммед оглу, 1988 года рождения, который, нарушив государственную границу, пытался незаконным путем перейти из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

11 мая в 21:45 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" была зафиксирована попытка нарушения неизвестным лицом государственной границы со стороны Исламской Республики Иран. Нарушителю, воспользовавшись сложным рельефом местности, удалось скрыться, бежав обратно, в направлении Ирана

В результате проведенных поисков и оперативных мероприятий на территории пограничниками было обнаружено и изъято 8 килограммов наркотических средств.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.