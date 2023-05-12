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Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 12 мая 2023 16:16 (UTC +04:00)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)

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Самир Али
Самир Али
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БАКУ /Trend/ - Сотрудниками пограничного отряда "Горадиз" Пограничных войск Государственной пограничной службы Азербайджана предотвращена контрабанда 8 килограммов наркотических средств на территорию страны, на служебных территориях пограничных застав пограничных отрядов "Гёйтепе" и "Худат" в результате бдительности пограничных нарядов задержаны нарушители государственной границы..

Как сообщили Trend в пятницу в пресс-центре Государственной пограничной службы, 9 мая около 07:00 на служебной территории пограничного отряда "Худат" был задержан гражданин Алжира Мерруш Эбделуахаб, 1997 года рождения, пытавшийся нарушить государственную границу Азербайджанской Республики в направлении Российской Федерации.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий был выявлен и привлечен к следствию гражданин Азербайджана Мамедов Ильхам Исахан оглу, 1976 года рождения, который был проводником задержанного.

10 мая в 01:40 на служебной территории пограничного отряда "Гёйтепе" был задержан гражданин Азербайджана Ширалиев Агиль Мухаммед оглу, 1988 года рождения, который, нарушив государственную границу, пытался незаконным путем перейти из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

11 мая в 21:45 на служебной территории пограничного отряда "Горадиз" была зафиксирована попытка нарушения неизвестным лицом государственной границы со стороны Исламской Республики Иран. Нарушителю, воспользовавшись сложным рельефом местности, удалось скрыться, бежав обратно, в направлении Ирана

В результате проведенных поисков и оперативных мероприятий на территории пограничниками было обнаружено и изъято 8 килограммов наркотических средств.

По указанным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.

Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
Задержаны нарушители госграницы Азербайджана (ФОТО)
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