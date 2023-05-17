Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, умеренный южный ветер.

Как сообщили Trend в среду в Национальной службе гидрометеорологии, температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем - 18-23° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 60-70%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются осадки, местами обильные, возможен град, местами туман, ветер умеренный восточный.

Температура воздуха составит ночью 10-14° тепла, днем - 20-25° тепла, в горах ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем - 5-10° тепла.