В Азербайджане объявлены результаты приема в лицеи и гимназии

БАКУ /Trend/ - Объявлены результаты приема в лицеи и гимназии на 2023-2024 учебный год, который проводился централизованно в 32 учебных заведениях.

Об этом Trend сообщили в четверг в пресс-службе министерства науки и образования Азербайджана.

С результатами приема лица, сдавшие экзамен, могут ознакомиться в своих "личных кабинетах" на портале по электронному переводу учащихся (https://sy.edu.az)

Учащиеся, поступившие в выбранный ими лицей или гимназию, должны подтвердить это до 17:00 17 июля посредством своего "личного кабинета". Результаты приема будут считаться недействительным, если этого не будет сделано до указанной даты.

Прием документов будет осуществляться в августе. Обращения в связи с результатами приема принимаются до 12:00 11 июля на адрес электронной почты [email protected].

Отметим, что право на участие в этапе выбора лицеев и гимназий получили 19 925 учащихся.