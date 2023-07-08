БАКУ /Trend/ - 68 процентов случаев внезапной смерти в Азербайджане вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как сообщает в субботу Trend об этом заявил заместитель директора Центра общественного здравоохранения и реформ Министерства здравоохранения Азербайджанской Республики Рахиб Мамедов, выступая сегодня на научно-практической конференции "Современные аспекты сердечно-сосудистых заболеваний" в Баку.

Он также отметил, что Азербайджан занимает второе место в мире по статистике сердечно-сосудистых заболеваний после Таджикистана.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно от сердечно-сосудистых заболеваний в мире умирает 17,9 млн человек, что составляет около 30 % всех зарегистрированных смертей. Причины развития заболеваний – сахарный диабет, повышенное кровяное давление, уже развившееся заболевание, лишний вес, нездоровое питание, отсутствие физической активности, курение, алкоголь.