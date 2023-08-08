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Миннауки и образования о дате начала школьных занятий в Азербайджане

Общество Материалы 8 августа 2023 16:27 (UTC +04:00)
Миннауки и образования о дате начала школьных занятий в Азербайджане

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Хумай Агаджанова
Хумай Агаджанова
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БАКУ /Trend/ - Министерство науки и образования Азербайджана прокомментировало распространившуюся информацию о том, что якобы занятия в общеобразовательных учреждениях страны начнутся 1 сентября.

Как сообщили во вторник Trend в министерстве, эта информация не соответствует действительности.

"В соответствии с постановлением Кабинета министров Азербайджана от 24 февраля 2020 года № 66 "Об утверждении "Продолжительности учебного года в общеобразовательных учреждениях", а также учебными планами, ежегодно утверждаемыми приказом министерства, установлено, что учебный год в общеобразовательных учреждениях начинается 15 сентября", - сказали в ведомстве.

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