ФК "Сабах" завершил участие в еврокубках

БАКУ /Trend/ - Завершился футбольный матч между азербайджанской командой «Cабах» и сербским клубом «Партизан», который состоялся в рамках ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Как передает Trend, основное время встречи, которая прошла в Сербии, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Голы забили Матеус Салданья на 30-й минуте и Бибрас Натхо на 58-й минуте.

В связи с тем, что первая игра в Баку завершилось победой "Сабаха", по сумме двух игр счет был равным. Для определения победителя было сыграно дополнительное время. В дополнительное время счет не изменился, и была проведена серия пенальти. В серии пенальти победу одержал «Партизан» со счетом 5:4.

Таким образом, азербайджанский клуб "Сабах" завершил участие в еврокубках.