ЗАО «AzerGold» объявляет очередной конкурс «Стипендиальная программа» для студентов вузов (R)

Закрытое акционерное общество (ЗАО) «AzerGold» объявляет третий конкурс «Стипендиальная программа» для студентов вузов страны.

В конкурсе, учрежденном с целью своевременной реализации стратегических проектов Акционерного Общества и обеспечения необходимыми кадрами, могут принять участие студенты, являющиеся гражданами Азербайджана, обучающиеся очно на последнем курсе бакалавриата и магистратуры в 2023–2024 учебном году. В отличие от прошлых лет, в этом году в конкурсе будут участвовать студенты, обучающиеся в области горного дела, геологии и металлургии, а также в сфере экологии, химии, электротехники и энергетики, экономики, административного управления и коммерции, менеджмента и филологии.

Конкурс состоит из двух этапов – тестового и собеседования. Во время оценки, проводимой стипендиальной комиссией, 20 кандидатов, набравших наибольшее количество баллов на тестовом экзамене, будут допущены к собеседованию. На следующем этапе подготовка каждого кандидата будет определяться в соответствии с определенными критериями оценки. 10 студентов, успешно прошедших конкурс, будут награждены и получат ежемесячную стипендию в размере 200 манатов (в течение 9 месяцев). Планируется привлечение студентов, принявших участие в программе, к программам стажировки в Акционерном Обществе и обеспечение их соответствующей работой после окончания учебы.

Подробно ознакомиться с проектом стипендиальной программы и условиями конкурса можно в подразделе «Стипендиальная программа» в разделе «Карьера» на официальном сайте ЗАО «AzerGold» (azergold.az). Для участия в конкурсе необходимо заполнить форму заявки в соответствующем подразделе. Регистрация на конкурс начинается с 21 августа 2023 года. Прием заявок завершится 21 сентября 2023 года.

Напомним, что до сих пор по результатам конкурсов «Стипендиальная программа», объявленных ЗАО «AzerGold», стипендии получили 18 студентов бакалавриата и магистратуры вузов и 27 студентов учреждений среднего профессионального образования. В рамках программы двое студентов вузов и четверо студентов учреждений среднего профессионального образования были приняты на работу в ЗАО «AzerGold».